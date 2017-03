di Redazione

Stile di vita , per cambiare serve creatività Quando ci rendiamo conto che alcune abitudini ci stanno rendendo più pesanti, più insoddisfatti, più tesi e ci privano un po’ della vitalità che ricerchiamo, iniziamo a pensare ai modi per ripristinare un buon livello di energia. E confrontandoci con gli amici, con i colleghi, con qualche esperto, informandoci in rete o leggendo qualche libro scopriamo tanti modi diversi per dedicare più cura al corpo, all’alimentazione, all’attività fisica, al benessere emotivo. Sperimentiamo qualche nuovo abbinamento alimentare, frequentiamo più spesso i negozi bio, ci avviciniamo con più Continua...